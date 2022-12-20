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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 20.12.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:59
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri operasyon bölgelerinde teröre geçit vermiyor...

    Yurt içinde ve sınırda terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinden güzel haberleri duyurdu.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü #1


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