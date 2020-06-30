Samsun'da amca kızları uyuşturucu ticaretinden yakalandı

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Samsun'da evlerinde ve odunlukta yapılan aramada 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken amca kızı 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 ayrı eve operasyon düzenledi.

896 ADET UYUŞTURUCU ÖZELLİĞİ BULUNAN HAP YAKALANDI

Evlerde ve odunluklarda yapılan aramalarda 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.S.(41) ve S.G. (42) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan ve amca çocukları oldukları öğrenilen kadınlar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren kadınlar tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili kadınların kocalarının firarda oldukları ve polis tarafından arandıkları öğrenildi.