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    İstanbul'dan kar manzaraları

    Kar yağışı İstanbul'daki hayatı durma noktasına getirirken, bazı bölgelerde ise eşsiz bir manzara oluşturdu.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:11
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    İstanbul'dan kar manzaraları

    İstanbul'da günler süren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına aksilikleri de peşinde getirirken aynı zamanda da birçok bölgede manzaralara sebep oldu.

    Beyaz örtüyle kaplanan kentten ilgi çeken kareler ortaya çıktı.

    İSTANBUL KARTPOSTAL GİBİ OLDU

    İstanbul Boğazı'ndaki manzaralar havadan görüntülenirken, dev Türk bayrağının karlar üzerinde dalgalanması ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.

    Ayrıca Sultanahmet, Ayasofya ve Galata Kulesi'nde de güzel görüntüler oluştu.

    İstanbul'dan kar manzaraları VİDEO

    İstanbul dan kar manzaraları #1

    İstanbul dan kar manzaraları #2

    İstanbul dan kar manzaraları #3

    İstanbul dan kar manzaraları #4

    İstanbul dan kar manzaraları #5

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    İstanbul dan kar manzaraları #7

    İstanbul dan kar manzaraları #8


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