43 CHP il başkanından demokratik tüzük çağrısı 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. 37. Dönem seçilmiş il başkanlarınca yayınlanan bildirgede demokrasi vurgusu yapıldı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankıları sürüyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde, sandıklardan çıkan sonuçlar ikinci turu işaret etti.

Ardından gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Milyonların tercihi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Bu sonuçların ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve dengelerin adeta bozulduğu muhalefette çalkantılar devam ediyor.

Öyle ki, CHP'de değişim sesleri yükseliyor.

Kurultay talepleri il ve ilçe yönetimlerinden de gelmeye başladı.

Olağanüstü tüzük kurultayı çağrısı

Bu kapsamda 43 ilin dahil olduğu ve 39. Dönem seçilmiş il başkanlarının bir araya geldiği ‘Demokrasi ve Adalet Hareketi’ geçtiğimiz gün Ankara’da buluştu.

Burada ilk toplantılarını yapmalarının ardından bir bildirge yayınlandı.

Bildirgede ise parti içi demokrasi vurgusu yapıldı. Öte yandan bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise olağanüstü tüzük kurultayı talebi oldu.

"CHP örgütleri hiçbir dönemde bu kadar örselenmemiştir"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

37. olağan kongrede seçilen ve bir kısmı hala görevde olan il başkanlarından kurultay delegelerinden 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin değerlendirilmesi sonucunda CHP genel merkezine ve kamuoyuna Demokrasi ve Adalet Hareketi olarak çağrı bildirgemizdir.



28 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir beklenti ile giren fakat seçim sonucunda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yaşandığı partimizde birçok noktada değişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir. CHP’nin hiçbir döneminde CHP örgütleri bu kadar örselenmemiş bu kadar ikinci plana itilmemiştir. Seçilen 169 milletvekili içinde parlamentoya giren 37. dönem seçilmiş ve aday olan il ve ilçe başkanlarının oranı sadece %5’e tekabül etmektedir.

Parti içi demokrasi isyanı

Bu bağlamda önceliğimiz tüzükte, demokratik tüzük olgusuyla değişiklik yapılmasıdır. Demokratik bir tüzük parti emekçilerinin, partide siyaset yapan gençlerin, kadınların ve herkesin emeklerinin güvence altına alınması demektir. Hiçbir örgüt emekçisinin kaderinin bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında olmamasıdır. Bu amaçla sosyal demokrat bir parti de tüzüğün demokratikleşmesi en önemli olgudur.



Ayrıca üst düzey CHP kadrolarının seçiminde liyakat, emek ve birikim ön planda olmalıdır. Bu kadroların görevlendirilmesi Genel Başkanın isteğiyle değil Parti Meclisinin Görevlendirmesi ile gerçekleştirilmelidir. Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri parti içi seçimlerle belirlenmelidir. Bu partide siyaset yapan herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için demokratik tüzük zorunluluktur.

"Acilen olağanüstü bir tüzük kurultayı çağrısı yapıyoruz"