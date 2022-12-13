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    Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT için nihai noktaya gelindiğini belirtirken asgari ücret için ise "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.
    • 13.12.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:47
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    Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

    Milyonlarca kişinin gözü-kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemede.

    EYT'ye ilişkin geri sayım sürerken bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi.

    EYT

    NTV'de EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş; EYT düzenlemesinde teknik sorunların olduğunu ve nihai noktaya gelindiğini belirtti.

    Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.

    Asgari ücret

    Numan Kurtulmuş, asgari ücret zammı için ise "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" değerlendirmesini yaparak şu ifadeleri kullandı:

    "Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır."

    Numan Kurtulmuş tan EYT açıklaması #1

    Numan Kurtulmuş tan EYT açıklaması #2

    Numan Kurtulmuş tan EYT açıklaması #3


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