İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kış sezonu sinyalleri veren eylül ayı yağmurları megakentte etki gösterdi. İstanbullular güne yağışla başlarken, trafik yoğunluğu ise saat 08.30 sularında yüzde 69 olarak belirlendi.

Türkiye'de yaz sezonu kapanırken, eylül yağmurları da başladı.

Sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğü hissedilirken, İstanbullular güne yağışla uyandı.

Sarı kod verilen megakentte sabah saatlerinde başlayan yağış, trafiği de kilitledi.

Yoğunluk yüzde 69

İBB'nin yayınladığı trafik yoğunluk haritasında oran saat 08.30 sularında yüzde 69'u buldu.

İşe ve okula toplu ulaşımla giden vatandaşlar yoğunlukla karşılaşırken, araçlar da trafikte ilerleyemedi.

Yağmur kaza getirdi

Yağışlı hava kazaya da neden oldu.

D-100 Küçükçekmece-Florya yönünde araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, D-100 Haliç Otakçılar'da da trafik kazası yaşandı.