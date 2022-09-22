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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Kış sezonu sinyalleri veren eylül ayı yağmurları megakentte etki gösterdi. İstanbullular güne yağışla başlarken, trafik yoğunluğu ise saat 08.30 sularında yüzde 69 olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 08:53
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Türkiye'de yaz sezonu kapanırken, eylül yağmurları da başladı.

    Sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğü hissedilirken, İstanbullular güne yağışla uyandı.

    Sarı kod verilen megakentte sabah saatlerinde başlayan yağış, trafiği de kilitledi.

    Yoğunluk yüzde 69

    İBB'nin yayınladığı trafik yoğunluk haritasında oran saat 08.30 sularında yüzde 69'u buldu.

    İşe ve okula toplu ulaşımla giden vatandaşlar yoğunlukla karşılaşırken, araçlar da trafikte ilerleyemedi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    Yağmur kaza getirdi

    Yağışlı hava kazaya da neden oldu.

    D-100 Küçükçekmece-Florya yönünde araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken,  D-100 Haliç Otakçılar'da da trafik kazası yaşandı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu #4


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