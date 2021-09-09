Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'I GÖRDÜ

İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu