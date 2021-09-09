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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:11
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 60'I GÖRDÜ

    İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

    Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde trafik yoğunluğu #1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde trafik yoğunluğu #2

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde trafik yoğunluğu #3

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