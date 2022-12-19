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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

    Megakent'te sağanak yağış nedeniyle trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 74 olarak kaydedildi.
    • 19.12.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:05
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

    İstanbul haftaya yağmurla başladı.

    Gece saatlerinde etkisini gösteren yağış, sabahın ilk ışıklarında şiddetini artırarak devam etti.

    Megakent'te hayatı olumsuz etkileyen yağmur, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Araçlar ilerlemekte güçlük çekti

    Mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

    Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde araç sıkışıklığı yaşandı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #1

    Yoğunluk yüzde 74

    Görüş mesafelerinin de düşmesiyle trafik birçok noktada durma noktasına geldi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 08.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #2


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