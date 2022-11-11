Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik düzenleme hakkında yaptığı açıkalamda, 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.

Prim günü dolan ancak yaş gününü dolmasını bekleyenler, emekli olabilmek için büyük bir merakla EYT yasasının çıkmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'nin gündeminde yer alan düzenlemeyi aralık ayında açıklayacaklarını söylemişti.

Ankara'da kulislerde konuşulan düzenlemede EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.

"Prime takılan olmayacak, prim gün sayısını değiştirmiyoruz"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Vedat Bilgin burada, EYT ile ilgili yeni bir gelişme hakkında bilgi verdi ve açıklamasında prim ve gün sayısına değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin; EYT'de 1999 öncesi ve 5000 bin prim gün şartını değiştirmeyeceklerini belirtirken, EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman istifade edeceklerini ifade etti.

Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EYT konusunda çok açık söyledim"

EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

"İki şartı kaldırmıyoruz"

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."