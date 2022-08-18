Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

9 terörist öldürüldü

Çatışmaya giren Mehmetçik, 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin olarak açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü VİDEO



"Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indiriyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."