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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 101'e yükseldi.
    • 14.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:15
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor…

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi.

    Yılbaşından beri teslim olan terörist sayısı 101 oldu

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 101'e yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu #1


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