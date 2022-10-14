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İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 101'e yükseldi.