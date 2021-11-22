Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki maddeler...

En son 8 Kasım tarihinde toplanan, kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısının ana gündem maddesi şüphesiz merkezin fazi kararı ve artan dolar olacak...

Doların yükselmesi ve fiyatların artması vatandaşın dikkatini çekerken, asgari ücret masadaki bir diğer konu olacak.

Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum yine masadaki gündem maddelerinden biri olurken, Azerbaycan-Emenistan sınırındaki gelişmeler ele alınacak.

Masanın bir diğer önemli gündem maddesi ise koronavirüste son durum ve artan vaka sayıları olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin saati hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 15.30'da başlaması bekleniyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.