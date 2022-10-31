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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile tahıl anlaşmasının askıya alınması konusunu ele aldı.
    • 31.10.2022 - 19:22
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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

    Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.

    Bunun üzerine harekete geçen Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna ile 16 geminin hareketi için mutabakata vardı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

    Rus mevkidaşıyla tahıl koridoru kararını görüştü

    Bakan Akar, görüşmesinde Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatının durdurulma kararının yeniden değerlendirilmesini görüştüklerini belirtti.

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü #1

     


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