Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

Aile Destek Paketi Programı'ndan yararlanmak isteyenler, "Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?" sorularını gündeme getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay düzenli ve süreli olarak verilen Aile Destek Paketi ödemeleri için araştırmalar yapılmaya başlandı.

Devletin vatandaşlara verdiği desteklerden birisi olan Aile Destek Paketi sayesinde, zor durumda olanlar ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Her ay düzenli ödenen bu paket, birçok vatandaşın ekonomik sorunlar yaşamasına da engel oluyor.

Bunun akabinde de ağustos ayı ödemeleri 7 Eylül günü yapılırken bu ayki ödemenin ne zaman yapılacağını merak konusu oldu.

Ekim ayı ile birlikte, "Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?" soruları gündem oldu.

Peki, Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Aile Destek Programı'na başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmaktadır.

Aile Destek Programı başvuru şartları

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

4 Ekim Salı günü AA Editör Masası'na konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, "Bir problem çıkmazsa Aile Destek Programı ödemelerini Ekim ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz." dedİ.