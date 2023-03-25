48 gün geçti! Hatay'ın 20 mahallesinde depremin izleri siliniyor
AA & Ensonhaber

Asrın felaketinin üzerinden 48 gün geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de büyük bir mücadele veriliyor.

Bu kapsamda yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor, hasarlı binaların da yıkımları devam ediyor.

Depremin izleri siliniyor

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği illerden biri de Hatay.

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

48 gün geçti! Hatay'ın 20 mahallesinde depremin izleri siliniyor

20 mahalle yıkım sürüyor

Çalışmaların devam ettiği 20 mahalle; Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.

48 gün geçti! Hatay'ın 20 mahallesinde depremin izleri siliniyor
48 gün geçti! Hatay'ın 20 mahallesinde depremin izleri siliniyor