48 gün geçti! Hatay'ın 20 mahallesinde depremin izleri siliniyor 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden büyük ölçüde etkilenen kentte yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketinin üzerinden 48 gün geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de büyük bir mücadele veriliyor.

Bu kapsamda yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor, hasarlı binaların da yıkımları devam ediyor.

Depremin izleri siliniyor

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği illerden biri de Hatay.

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

20 mahalle yıkım sürüyor

Çalışmaların devam ettiği 20 mahalle; Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.