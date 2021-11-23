Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava, mesai bitmeden kent genelindeki trafik hareketliliğini artırdı.

Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Yağış, trafiği de peşinde getirdi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağışla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

E-5 VE TEM'DE YOĞUNLUK

Trafik yoğunluğunun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O- 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde olduğu görüldü.

TRAFİK HARİTASI YÜZDE 78

Trafik yoğunluğu saat 16.45 itibarıyla yüzde 78'e çıktı.