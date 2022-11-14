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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
    • 14.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:25
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

    Her gün yeni bir başarıya imza atan Mehmetçik'ten bir güzel haber daha geldi.

    "4 terörist etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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