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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda, salgındaki son gelişmeler ele alınacak.
- İHA
- 20.10.2021 - 08:56
- Güncelleme : 20.10.2021 - 09:30
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bugün saat 17.00'de bir araya geliyor.
VAKA SAYILARI
Video konferans yöntemiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak olan kurul, vaka sayılarının yükselişi ile ilgili son durumu ele alacak.
AŞI UYGULAMALARI
Aşı uygulamaları ekim ayı itibarıyla hız kazandı.
Ek kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, toplantıda bu konunun da ele alınması bekleniyor.
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.