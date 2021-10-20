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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda, salgındaki son gelişmeler ele alınacak.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:30
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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bugün saat 17.00'de bir araya geliyor.

    VAKA SAYILARI

    Video konferans yöntemiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak olan kurul, vaka sayılarının yükselişi ile ilgili son durumu ele alacak.

    AŞI UYGULAMALARI

    Aşı uygulamaları ekim ayı itibarıyla hız kazandı.

    Ek kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, toplantıda bu konunun da ele alınması bekleniyor.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor #1

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor #2

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