Benzine zam geliyor

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 84 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt sektöründe iniş ve çıkışlı dalgalanmalar sürüyor...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir etkisi de akaryakıt sektörüne oldu.

Bir süredir indirim ve zam yapılmazken, yeni yıla saatler kala sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi geldi.

Benzine 84 kuruş zam

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zammın geleceği belirtildi.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,02 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,62 liradan satılıyor.