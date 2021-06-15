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    Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

    Hatay'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.06.2021 - 03:54
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    Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

    16 KİŞİ YAKALANDI

    Kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.

    Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

    Hatay da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı #1

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