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- Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Hatay'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 15.06.2021 - 03:54
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.
16 KİŞİ YAKALANDI
Kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.