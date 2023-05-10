4'lü Suriye zirvesinden karar çıktı: Yol haritası hazırlanacak Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için 4 ülkenin Dışişleri Bakanları, yol haritası belirledi. Buna göre Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması gereği vurgulandı. Bakanlar, olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek, dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.

AA

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’dan yetkililer, Moskova’da masaya oturdu, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası belirledi.

Dörtlü zirveye Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Suriye'nin egemenliği masadaydı

Bakanlar, Türkiye ve Suriye arasında devletlerarası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan "içerikli ve açık bir görüşme" gerçekleştirdi.

Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK Kararı ve 'Astana Formatı' çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit etti.

Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından, Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi.

"Olumlu ve yapıcı atmosfer" vardı

Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını, dört ülkenin Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdı.

Toplantıda görüş alışverişi "olumlu ve yapıcı bir atmosferde" gerçekleşti.

Bakanlar ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.