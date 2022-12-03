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- 5 bin TL’nin altındaki işlemlerde Ba-Bs formu yükümlülüğü kaldırıldı
5 bin TL’nin altındaki işlemlerde Ba-Bs formu yükümlülüğü kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 bin TL’nin altındaki alış veya satışlarda mükelleflerin Ba-Bs formu yükümlülüğünün kaldırıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2022 - 10:24
- Güncelleme : 03.12.2022 - 10:31
Ba-Bs formu verme yükümlülüklerine ilişkin yeni uygulamaya geçildi.
Konuya ilişkin duyuru Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı.
5 bin TL altında yükümlülük kalktı
Nebati 5 bin TL altındaki işlemlerde yükümlülüğün kaldırıldığını açıkladı.
Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.
"İş yükünü azaltan uygulamalara devam edeceğiz"
Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."