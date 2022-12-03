5 bin TL’nin altındaki işlemlerde Ba-Bs formu yükümlülüğü kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 bin TL’nin altındaki alış veya satışlarda mükelleflerin Ba-Bs formu yükümlülüğünün kaldırıldığını açıkladı.

Ba-Bs formu verme yükümlülüklerine ilişkin yeni uygulamaya geçildi.

Konuya ilişkin duyuru Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı.

5 bin TL altında yükümlülük kalktı

Nebati 5 bin TL altındaki işlemlerde yükümlülüğün kaldırıldığını açıkladı.

Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.

"İş yükünü azaltan uygulamalara devam edeceğiz"



Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."