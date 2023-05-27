5 günlük hava tahmini: Bahar yağmurlu hafta ile bitiyor Türkiye bahar aylarını yağmurlu havanın etkisinde bitirirken, yarın yapılacak seçim günü boyunca da yurt genelinde yağmur etkili olacak.

AA

Türkiye bahar aylarının son günlerini sağanak yapışa teslim geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bir haftalık süreçte ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

Yağışların iç kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Tüm yurtta yağış etkili oluyor

Bugün ve hafta sonu Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in batısı ve Ege'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yağışların kuvvetli olması muhtemel.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağışlı geçecek

Ankara'da sıcaklıklar, bir haflık süreçte gündüz 20-24 derece arasında değişecek. İstanbul'da 22-23, İzmir'de 26-27, Samsun'da 19-21, Antalya'da 25-26, Adana'da 30-37, Diyarbakır'da 24-30 derece arasında değişecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Seçim günü yurtta hava durumu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı pazar günü İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da 25, İzmir'de ise 26 dereceye kadar yükselecek.

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.