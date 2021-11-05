5 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

5 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 5 Kasım Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 9,69 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 9,69 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

5 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, haftanın son iş günü 5 Kasım 2021 sabahında 9,70 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 9,7113 lira, satış fiyatı 9,7213 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,2178 lira alış fiyatı, 11,2377 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.