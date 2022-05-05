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    5 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 5 Mayıs Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:28
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    5 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Mayıs Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

    5 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

    İHA'nın haberine göre;Dolar 14,7680 liradan, euro ise 15,6690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7660 liradan alınan dolar 14,7680 liradan, 15,6670 liradan alınan euro ise 15,6690 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,86 liradan, euro ise 15,65 liradan satılmıştı.


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