5 Nisan Avukatlar Günü: Avukatlar Günü en anlamlı, yazılı tebrik ve kutlama mesajları 2021..

5 Nisan Avukatlar Günü: Avukatlar Günü en anlamlı, yazılı tebrik ve kutlama mesajları 2021..

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında ön saflarda yer alan avukatların günü kutlanıyor. İşte en güzel avukatlar günü mesajları..

5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamak isteyen avukatlar, meslektaşları veya avukat tanıdıkları olanlar, anlamlı tebrik mesajlarını araştırıyor.

Avukatlar Günü'ne dair arama motorlarında araştırmalar hızlanırken, nasıl ortaya çıktığı da merak ediliyor.

Hukuk sisteminin yapı taşlarından olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir.

İşte 5 Avukatlar Günü hakkında bilgiler ve eşe dosta sevgiliye arkadaşa avukatlar günü kutlama mesajları..

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmiştir.

3 Ocak 1964’de yapılan toplantıya baro başkanları ve temsilcileri katılmış ve tüm baroların tek bir çatı altında toplanması teklif edilmiştir. Bu tarihten 24 yıl sonra 5 Nisan 1958’de İzmir Ticaret Odası toplantısında iki gün süren tartışmalardan ve fikir paylaşımlarından sonra “Barolar Birliği”’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Bu tarih ise daha sonra Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlıga erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerlesmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin teminatı olan ve hakkı adaletle gözeten tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.