5 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

5 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 5 Ocak Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,20 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,20 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

5 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,44 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,20'lerde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1300'ten alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.965,52 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.965,52 puana yükseldi.