500 tonluk insani yardım Dağıstan’dan yola çıktı, Türkiye’ye geliyor Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan’dan 500 tonluk insani yardım Türkiye’ye doğru dün yola çıktı. Yardım paketlerinde gıda, jeneratör, kıyafet başta olmak üzere birçok ihtiyaç duyulan malzeme bulunuyor.

Türkiye, 6 Şubat’ta yaşadığı asrın felaketini geride bırakmak istiyor.

11 ilde büyük yıkıma yol açan, binlerce kişinin can verdiği yine binlercesinin evsiz kaldığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası hemen yardımlar başladı.

Öncelikle deprem bölgesi dışındaki kentlerden barınma desteği verildi.

Yüzlerce tırlık yardım geldi

Yüzlerce tır depremzedeler için yola çıktı, kısa sürede ellerine ulaştı.

Depremlerden 13,5 milyon kişi etkilenince ihtiyaçlar da fazlalaştı.

Ve dünyanın birçok ülkesi, Türkiye’ye yardım için kolları sıvadı.

Uçaklarla gelen yardımlar bölgeye ulaştırılırken, Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan da Türkiye’yi unutmadı.

Dağıstan, 500 ton hazırladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı uluslararası iş birliği ajansı Rossotrudnichestvo’nun organizasyonunda hazırlanan 500 tonluk insani yardımın, dün Dağıstan’dan yola çıktığı açıklandı.

Ajans yetkilileri açıklamada gıda, jeneratör, kıyafet başta olmak üzere birçok kalemde insani yardım içeren paketlerin Dağıstanlıların çabalarıyla hazırlandığına dikkat çekti.