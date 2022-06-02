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    Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • 02.06.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:34
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    Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin sınır içi ve sınır ötesi harekatları hız kesmeden devam ediyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli Memetçk, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

    Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.

    11 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü #1


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