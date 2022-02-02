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    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor

    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor

    Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden protestolarda hafta içi her gün eylem yapan akademisyenler, yine sırtlarını rektörlüğe döndü.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:22
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    Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevlendirilmesine yönelik protesto başlatmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu görevden almasının ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci getirildi.

    395. GÜNE GİRİLDİ

    Rektörlük görevindeki değişime rağmen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler son bulmadı.

    Akademisyenler bugün yine bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü.

    Başlatılan eylemlerde 395. güne girildi.

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor #1

    EYLEMLER BAŞARI ÇITASINI DÜŞÜRDÜ

    Öte yandan Protestoların başladığı günden bu yana okulun başarı çıtasının aşağı düştüğü görüldü.

    ABD yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi 'US News and World Report'un 90'dan fazla ülkeden 1750 üniversiteyi değerlendirdiği raporunda Boğaziçi Üniversitesi, 197'nci sıradan 287'nci sıraya geriledi.

    Böylelikle dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına giremeyen okul, geçen yılki sıralamasına göre 90 basamak birden geriye düşmüş oldu.

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor #2

    MAAŞLARI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

    Son olarak 2022 yılı memur ve emekli zammı ile birlikte maaşları 10 bin liranın üzerine çıkan öğretim görevlilerinin, eylemlerini daha ne zamana kadar sürdüreceği ise merak konusu.

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor #3

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor #4


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