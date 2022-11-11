Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 terör örgütünü üyesini gözaltına aldı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk askerleri teröristlerin korkulu rüyası olarak her noktada tespit ediyor.

Başarılarına her gün yenisini ekleyen Mehmetçik, bir güzel haber daha duyurdu.

"FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişiyi yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."