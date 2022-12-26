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- Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
- 26.12.2022 - 10:14
- Güncelleme : 26.12.2022 - 11:20
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...
Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.
2 terörist daha öldürüldü
Son olarak teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelesini hedef aldı.
Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.
MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"