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    Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 26.12.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:20
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    Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.

    2 terörist daha öldürüldü

    Son olarak teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelesini hedef aldı.

    Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

    MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Suriye nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü #1


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