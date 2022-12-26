Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.

2 terörist daha öldürüldü

Son olarak teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelesini hedef aldı.

Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"