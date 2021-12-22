Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı konuşması

Ana muhalefet partisinin sık sık dile getirdiği erken seçim iddiaları ile ilgili son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belirlenen tarih neyse, o tarihte seçim yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına AK Parti Grup Toplantısı'nda son noktayı koydu.

"Aylardır erken seçim diyor" diyerek muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey, Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Bu da yatıyor kalkıyor, erken seçimden bahsediyor.

"NOKTA KOYUYORUM, ERKEN SEÇİM YOK"

Erken seçim yok. Bu ülke hukuk devletidir, belirlenen tarih neyse, o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal, noktalı virgül değil ha! Nokta koyuyorum. Buradan manşetlerle iktidar devirmeye alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan darbe heveslilerine sesleniyorum.

"BU MİLLETİN AYAĞINA PRANGA VURAMAYACAKSINIZ"

Buradan terörle, tehditle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu milletin ayağına pranga vuramayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok VİDEO







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

"KASET KUMPASIYLA PARTİLER DİZAYN EDİLMEK İSTENDİ"

"2022 Bütçesi kabul edildi. Meclis başkamızdan komisyon başkanımıza, görüşmelerimize katkı veren milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emeğinizi gayretinizi kabul eylesin. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpasıyla partiler dizayn edilmek istendi.

Seçimleri etkilemek için akıl dışı yöntemler devreye sokuldu. Askeri darbeyle milli idare çiğnenmek teslim alınmak istendi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, ekonomimize sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları başladı.

"BU ÜLKEYİ HEDEFLERİNDEN KOPARMADIK"

Ambargolar açıkça yapılır hale geldi. Dışardan birileri bu oyunu kurarken, içerden birileri bu oyunun figüranı oldu. Ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletimizin gayretiyle engelledik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü, bizden kurtulmanın gereğinden bahsetti. Enflasyonu yüzde 7'ye biz düşürdük. Faizi yüzde 4,5'lara biz düşürdük. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz ise halkımızı ne faize ne de enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik.

"BU ANA MUHALEFETTEN BÜYÜK ENGEL OLUR MU?"

Alışacaksınız bunlara, öğreneceksiniz. AK Parti iktidarıyla bunlar nasıl oluyor, göreceksiniz. Tüm bu birikimin üzerine yeni bir atılımın içerisindeyiz. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu?

Ama bizim azmimiz ve kararımız, bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.





"EKONOMİDE YAŞANANLAR SADECE TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞİL"

Türkiye kazanacak, Türk Milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz. Yıllarca seçim meydanlarında beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyledik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz.

Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetimizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir. Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir.

"AÇIKLADIĞIMIZ PROGRAM AMACINA ULAŞTI"

Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye'nin güçlü alt yapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak.

Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız. Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.

3600 EK GÖSTERGE

Yatırıma, istihdama davet ediyoruz. Kamu işçilerine memurlarına yapılan toplu sözleşmeleri enflasyon farkıyla garanti altına aldık. Asgari ücrete yüzde 50 indirim yaptık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık.

Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücrete kadarki ücretlerini aynı kapsama aldık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçiriyoruz.

ORMAN İŞÇİLERİNE MÜJDE

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. 2022 üretim işlerinin birim fiyatlarını yıllık ortalama yüzde 51 oranında artıyoruz.

Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır.

7 YIL SONRA MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TOPLANDI

Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür, önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır. 7 yıl aradan sonra milli eğitim şurasını topladık. Şurada çok önemli kararlar alındı.

Organize sanayi bölgelerimizin tamamında mesleki eğitim verme sözü vermiştik. Artık ülkemizin organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimler hayata geçmiştir. Mesleki eğitimdeki çırakların asgari ücretin 3'te birini biz ödüyoruz.

"AVRUPA ÜLKELERİNDE KAPANMALAR BAŞLADI"

Mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda kullanılmaya başlanacaktır.

Kütüphanesiz okul kalmayacak projemizde devam ediyor. Bu ayın sonunda kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Avrupa ülkelerinde kapanmalar başladı. Hamdolsun biz güçlü sağlık sistemimiz neticesinde rahat geçiriyoruz."