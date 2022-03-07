AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

Adalet Reformu'na yönelik açıklama yapan Ömer Çelik, kadın haklarının bu reformla birlikte garanti altına alınacağını söyledi.

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından Sözcü Ömer Çelik, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Diyarbakır Anneleri'ni de unutmadı.

Diyarbakır Anneleri'nin haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çelik, dünyanın bu konuyu yeterince gündeme getirmemesini ikiyüzlülük olarak gördüklerini belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KADIN HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

"Bütün sıkıntıları gidermeye açığız. Genel çerçevesini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ortaya koydu. Cezalar artırılacak, iyi hal indirimi olmayacak. Kravat takıp, iyi davrananlara bundan sonra makul bulunmayacak. Taciz eylemlerine yönelik de adım atılacak.

Adalet Reformu da karara bağlandığı takdirde, hayat geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Geri sayım başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açılacak. Bu tarihi güne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'in bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız.

Ukrayna'daki Türk muhabirlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adem Metan'a Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e, hepsine geçiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gösterdikleri faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

NATO'NUN GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE KONSEPTİ

İnsanların ölümünü durdurmak için girişimlerde bulunmak gerekiyor. NATO darbelere karşıysak işgale de karşıyız diyor. AB'de göstermediği diplomasiyi Türkiye tek başına yürütmektedir.

Türkiye'nin kendi milli güvenliği için ortaya koyduğu konseptin NATO'nun güvenliği için vazgeçilmez olduğu görülmüştür.

İSRAİL - TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ

Kritik bir süreç var. İsrail Başbakanı da Moskova'daydı. Bu mesele ayrıntılı konuşulacaktır. İkili ilişkilerde verilmiş bir ara var. Hangi adımların atılacağının netleşeceğini düşünüyorum. Ukrayna krizi çıkmadan evvel dünyadaki siyasi krizin ağırlık noktası Akdeniz'di. Türkiye ile İsrail arasında Akdeniz'de yapılabilecek iş birlikleri dosyamız var.

Sıkıntılı coğrafyalarda Suriye gibi gündemler var. Bunlar görüşmenin maddelerini teşkil ediyor. Bu ziyaret sonrasında netleşecek. Bu ziyaret, bir dönüm noktası olacak.

FAİK ÖZTRAK'IN AÇIKLAMALARI

Yanlış göndermiş olabilirler, böyle bir şey söylememiş olabilirler, bir daha bakın dedim. Arkadaşlarımız titizdir dikkat ederler ama emin olmak istedim. O kadar absürt bir açıklama ki. Başka devletlerden Türkiye'ye mesaj çıkarmak ne kadar yanlış. Ekonomiyle ilgili CHP'nin görüşlerini söyleyin fakat başka devletlerin yaptıklarından referans alarak, işgal durumunu, insanların acı çektiği durumu polemik yaparak argüman üretmek, siyasi basiretsizliktir.

Böyle bir şey olsa olsa provokasyon olur. Başka söz mü bulamadınız? Türkçe'de söz mü bitti? Başka devletin yaptığından Türkiye'ye siyasi mesaj çıkarıyorsunuz.

YAĞ FİYATLARI

Dünyada gıda ile ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemdeyiz. Petrolden gıdaya kadar negatif etkiler görülüyor. Genel Başkanımız en küçük haberi bile inceliyor. Bakanlıklarımız, gıda ürünlerinde bir sıkıntı olmadığını açık bir şekilde ifade etti.

Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı bizzat takip ediliyor. Bu kriz tablosunun nasıl yönetileceği konusunda da Bakanlıklarımız kapsamlı çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen her mesajı hassasiyetle takip ediyoruz.

Mal bulundurmakla stokçuluğu ayırmak lazım. Ticaret erbabını sıkıntıya sokacak girişimlerden de uzak duruluyor. Esas olan vatandaşın rahat etmesidir. Bundan sonra önümüze gelecek tabloya değerlendirmeler yapılacak.

Sosyal medya kontrolsüz bir alan, vatandaşlardan istirhamımız, Bakanlıkların yaptığı açıklamaları düzenli bir şekilde takip etmeleridir. Bir tablonun nasıl yönetildiğini de bir sıkıntı varsa biz de ifade ediyoruz.

Bu sıkıntıların ülkemize hiç yansımaması için, yansıması kaçınılmaz durumlarda da Cumhurbaşkanımız olayın başından itibaren talimat vermiştir.

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