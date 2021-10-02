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    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 02.10.2021 - 05:27
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    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

    HATAY VE MUŞ'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

    Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

    Atama kararları Resmi Gazete de yayınlandı #1

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