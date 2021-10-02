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Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.