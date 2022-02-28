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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmede tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanmasını ele aldı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 22:05
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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

    Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve  ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir."

    AYRINTILAR GELİYOR..

     

     


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