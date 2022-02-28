- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmede tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanmasını ele aldı.
- DHA
- 28.02.2022 - 22:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir."
AYRINTILAR GELİYOR..