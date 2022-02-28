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Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmede tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanmasını ele aldı.