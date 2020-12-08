Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Türkiye, uzun bir süreden sonra en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Yağmurun yağmaması kuraklık getirirken, Meteoroloji'den yağış müjdesi geldi.

Ülke genelinde sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Beklentinin oldukça altında kalan yağışlar nedeniyle de barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor.

Ülkenin bütün barajları kuraklık sinyalleri verirken; İstanbul, yaklaşık yüzde 25 oranındaki baraj doluluğuyla 2011 yılından bu yana en kötü tabloyu yaşıyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN KURAKLIK UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yıl yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığına işaret ederek, "Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Erdoğan, ancak her ihtimale karşı vatandaşlara su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Yağışların yetersiz olmasıyla barajlarda yaşanan kuraklık sonrası Meteoroloji'den sevindirici haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

12 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

