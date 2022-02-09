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    Adana’da DEAŞ operasyonu

    Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:19
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    Adana’da DEAŞ operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.

    Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri, uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

    KOÇBAŞLARIYLA KAPILAR KIRILDI

    Ardından özel harekat timindeki polisler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi.

    Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

    SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da DEAŞ operasyonu VİDEO

    Adana’da DEAŞ operasyonu #1

    Adana’da DEAŞ operasyonu #2

    Adana’da DEAŞ operasyonu #3

    Adana’da DEAŞ operasyonu #4

    Adana’da DEAŞ operasyonu #5


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