56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede yapılacak?

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede yapılacak?

Kapadokya'nın turistik merkezleri, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına ev sahipliği yapacak. Peki, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman?

2020 yılının Nisan ayında gerçekleşmesi gerekirken koronavirüs nedeniyle ertelenen 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabının gerçekleştirileceği Nevşehir'de hazırlıklar hızla devam ediyor.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) ilk etabı, Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezlerinde yapılacak.

Peki, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman başlayacak? İşte, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında bilgiler..

56. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NE ZAMAN?

6. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı, bu yıl 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

167,3 kilometrelik Nevşehir - Kapadokya parkurunda, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'den pedal çevirmeye başlayacak olan sporcular; Ürgüp, Avanos, Çavuşin, Göreme ve Uçhisar'dan toplamda beş kez geçiş yaparak etabı tamamlayacak. Nevşehir - Kapadokya etabı Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisinde sona erecek.

Aynı gün çeşitli klasmanlarda dereceye girecek olanlara ödül verilecek.

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şu şekildedir: