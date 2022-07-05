560 bin sözleşmeliye kadro yolu açıldı

Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi…

560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu verdi.

Konuya ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde ele alınacağını duyuran Akbaşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız."

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler"

Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor." açıklamasını yapmıştı.



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