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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 04.11.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 12:11
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri şehitlerin kanını yerde bırakmıyor...

    Ülkeye terör örgütünün yayılmasını engelleyen kahraman askerler teröristlerin leşini çıkartma devam ediyor.

    Terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik her gün yeni bir başarıya imza atıyor.

    Türk askerinin yeni başarısını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

    5 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'nin yaptığı açıklamaya göre; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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