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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 10:55
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlu Kuvvetler, hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor.

    Türk askerinden kaçacak delik arayan PKK'lı teröristler inlerine gömülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, farklı operasyon bölgelerinden güzel haberleri duyurmaya devam ediyor.

    Güzel haber bu kez Barış Pınarı bölgesinden.

    "5 terörist etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"


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