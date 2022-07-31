Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada 11 yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkiinde kaza yaşandı.

Zincirleme kazaya seyir halinde olan 2 otomobil ile bir yolcu otobüsü karıştı.

Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Ankara istikametinde yaşanan kazada yaralılar olduğu bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.





İtfaiye çalışanı yaralı vatandaşı sakinleştirdi

Bir itfaiye eri yerdeki yaralılardan birini sakinleştirerek ambulans gelene kadar moral vermeye çalıştı.

AA'nn aktarımına göre; Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.