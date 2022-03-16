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    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 8 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:56
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Canları uğruna vatan nöbeti tutan askerler, hemen hemen her gün saldırı ve sızma girişimlerinin önüne geçiyor.

    Fırat Kalkanı bölgesinde hain teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'ten güzel bir haber geldi.

    8 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede saldırı hazırlığı yapan 8 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü #1


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