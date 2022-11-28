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    Motorine indirim yolda

    Motorine indirim yolda

    29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 08:57
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın brent petrol fiyatlarını artırması ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor.

    Son olarak 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

    Motorinde 82 kuruşluk düşüş

    Buna göre indirim ile İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya kadar düşecek.

    Güncel akaryakıt fiyatlarına göre gelecek indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya düşecek.

    Benzinde indirim yok

    Öte yandan benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor.

    Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi bulunmuyor.

    Motorine indirim yolda #1


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