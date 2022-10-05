Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin geçmişte başörtüsüne karşı neler söylediğini gösteren videoyu grup toplantısında izletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Parti vekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada milyonların önemle beklediği müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı'nın başörtüsü ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

"Dürüst ol, adam gibi dürüst ol"

Erdoğan, "Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözeceğini mi zannediyorsun? Dürüst ol, adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma." dedi.

"CHP'nin başörtüsü riyakarlığı" belgeselini izlettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkisinin ardından "Hep beraber izleyelim" diyerek, geçmişten bugüne "CHP'nin başörtü riyakarlığı" isimli belgeseli izlettirdi.

Belgesel, grup toplantısınında bulunanlar tarafından yoğun bir alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin başörtü riyakarlığı' belgeselini izlettirdi