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    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakanlıklara ve Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de.
    • AA
    • 11.12.2021 - 02:36
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    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine atamalar yapıldı.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

    Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete de yayınlandı #1

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