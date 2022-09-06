6 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul'da benzin fiyatları ne kadar oldu?

6 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul'da benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "6 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirim ve zamlarla değişen akaryakıt fiyatları 6 Eylül Salı günü gelen zamla bir kez daha değişti.

Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam, fiyatlara yansıdı.

İstanbul benzin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.