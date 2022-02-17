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    6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları

    28 Şubat'ta yapılacak açıklamaya ilişkin detaylar belli oldu. Partiler alfabetik sıraya göre oturacakken, 6 lider kamuoyu önünde metni imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:56
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    2023 yılında yapılacak seçimler için 6 muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelmişti.

    5 saatlik toplantıda alınan karara göre 28 Şubat'ta, 6 muhalefet partisi liderinin katılımıyla ortak bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

    28 Şubat'ta yapılacak açıklamanın detayları ise belli olmaya başladı.

    SAATİ VE YAPILACAĞI YER BELİRLENDİ

    Yalnızca HDP'nin davet edilmediği Millet İttifakı bloğunda, dün 6 partinin de genel başkan yardımcıları bir araya geldi ve açıklamanın detaylarını görüştü.

    Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre 28 Şubat toplantısının saat 13.30’da, Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı.

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları #1

    ALFABETİK SIRAYA GÖRE OTURMA DÜZENİ

    Toplantıda siyasi partilerin alfabetik sıraya göre oturma düzeni oluşturmasına karar verildi.

    28 Şubat'ta yapılacak açıklamayı önce parti genel başkan yardımları okuyacak, ardından da 6 partinin lideri kamuoyu önünde metni imzalayacak.

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları #2

    CHP İLK SIRAYI ALDI

    Son olarak ilk sırada CHP, ikinci sırada Deva Partisi, üçüncü sırada Demokrat Parti, dördüncü sırada Gelecek Partisi, beşinci sırada İyi Parti ve altıncı sırada Saadet Partisi yer alacak.

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları #3


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