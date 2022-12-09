6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi

6 yaşındayken evlendirildiğini ve tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi olan genç kızın açtığı davada iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.

Türkiye'nin gündeminde 6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasını konuşuyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı Hatice Kübra Gümüşel'in 6 yaşındayken evlendirilmesi büyük tepki çekmişti.

29 yaşındaki Kadir İstekli isimli şahısla evlendirildiği iddia edilen Gümüşel, ailesi ve evlendirildiği şahsa karşı hukuki mücadele başlattı.

Genç kızın dava açmasıyla birlikte olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İstismar, oyun olarak gösterildi

Açılan dava dilekçesinde genç kız tarafından, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatıldı.

DHA'nın aktarımına göre; şikayetin devamında Gümüşel, cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiği belirtildi.

Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

Takipsizlik verildi

17 Ağustos 2012'de Gümüşel, adet düzensizliği şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi.

Ardından ifadesi alınan genç kız ifadesinde 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını bildirdi.

Kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edilen genç kızın, 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda 21 yaşında olduğu tespit edildi.

Soruşturma, yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

Kemik testine başka biri sokuldu

Hatice Kübra Gümüşel, 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada genç kız konuşmalara şahit oldu. Şüpheliler, Gümüşel'in yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterliyken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak, "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi." dediği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Genç kızın doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. Gümüşel'in 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi.

Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ardından genç kız cinsel istismarı ispatlamak için İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar da bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.

Siyaset dünyasında da gündemi derinden etkileyen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şüpheli, anne ve babaya hapis cezası istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İlk duruşma 22 Mayıs'ta

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.